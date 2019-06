– God plogg, folkens

nyheter

Altas kombinerthelt Knut Leo Abrahamsen er på plass i hjembyen, som daglig leder for Visit Alta. På ønskelista har han et renere Alta, uten så mye plast og søppel i Alta sentrum.

– Jeg gikk noen hundre meter fra leiligheten min til jobb her i sentrum og plukket opp urovekkende mye søppel på den lille turen. Det er noe vi må ta et oppgjør med, både av hensyn til oss som bor her og turistene. Det er ikke noe pent syn, og holdningene bak er heller ikke videre bra, sier Abrahamsen, som likevel ønsker å angripe problemstillingen på en offensiv måte.

– Jeg håper virkelig på stor oppslutning under ploggen lørdag, som er en del av Langhelg og miljøuka. Hvis vi går sammen blir resultatet bra og kanskje vi lærer noe i samme slengen, sier Knut Leo.