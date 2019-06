– Det var Venstre som forlot meg...

nyheter

Både Venstre og KrF har mistet velgere etter at partiene valgte å gå i regjering med Frp. En oversikt NRK har gjort viser at eksempelvis Venstre har mistet 19 kommunestyrerepresentanter på landsbasis de fire siste år, og 62 folkevalgte totalt i samme periode. En av disse er Per Tore Bech Nygård fra Alta, som i dag er uavhengig representant i kommunestyret.