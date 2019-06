nyheter

Leif Simensen måtte ta natta til hjelp for å sikre seg røykalaks. Rundt klokken tre i natt satt storlaksen på og det varte tre kvarter før den ga etter i tjukkstrømmen ned mot Elvestrand. Den veide 11.6 kilo

– Jan Vidar Suhr kom til med båt og sørget for krøking. Ingen tvil om at det vanker røykalaks på han, for god innsats, sier Simensen etter nattas sukses.

– Etter fotballkampen fant jeg ut at jeg skulle prøve i Phatakorva, der jeg har campingvogna. Jeg gikk litt nedover mot nakken og der bar det fast etter et par kast med flua. Men det var en skikkelig trolltamp, medgir Simensen, som heller ikke er blant dem som gir seg så lett.

– Jeg prøvde både to og tre ganger å få den på land og skjønte at dette ikke var en støing, sier Leif.

– Det ble ikke laks før St. Hans i fjor, så nå er jeg godt fornøyd. Men det blir nok et par turer til, sier han.