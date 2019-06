Barsk sykkeltur for kreftforskning

nyheter

– Jeg valgte å sykle over Ifjordfjellet. Det ble en prøvelse med snøvær og kulde, medgir trønderen, som kom til Alta sist torsdag, men som fortsatte i samme tempo mot Tromsø etter overnatting på Alta Gjestegaard i Bossekop. Her kunne han speide utover den flotte utsikten mot Altafjorden.

Aksjebrev

Ragnar selv opplevde at kona Hjørdis, som opprinnelig kom fra Kvalsund, døde av kreft i fjor. Han fikk ideen om å legge ut på en lengre sykkeltur.

– Som en ekstra motivasjon benytter jeg turen for å samle inn penger til kreftforskning for barn på St. Olavs hospital i Trondheim. Ideen var å utstede såkalte aksjebrev der aksjonærene forplikter seg til å betale en kjøregodtgjørelse, eventuelt en fast pris, for sykkelturen, sier Ragnar, som er svært takknemlig for den oppfølging kona og familien fikk på St. Olavs da sykdommen rammet så hardt. Han ønsker å gi noe tilbake.

Startet i Kirkenes

Ragnar startet sykkelturen fra Kirkenes 1. juni, men fikk sparsomt med hjelp fra værgudene første uka.

– Jeg har trent godt for turen, men været har ikke vært av det gjestmilde slaget. Jeg vurderte en stund å sykle til Båtsfjord for å ta hurtigruta videre til Honningsvåg, men endte opp med å sykle over Ifjordfjellet og videre til Lakselv og Alta. Det er fantastisk å møte gjestfriheten på turen, sier Ragnar til Altaposten.

Sykler 425 mil

Sykkelturen er langt fra over etter at Finnmark og Troms er tilbakelagt. Den er på utrolige 425 mil og beregnet til å vare i 45 dager. Han sykler til Lindesnes, før nesa og forhjulet vender nordover. Det hele avsluttes i Trondheim.

– Jeg følger kysten nedover. Det blir nok noen ferger, slik at jeg ikke behøver å følge hver eneste fjord, smiler Ragnar, som setter pris på at både treningskompiser og engasjerte mennesker blir med på deler av strekningen underveis. Fra Alta til Tromsø hadde han treningskompis Gunnar Jensen som selskap. De to har trent en god del i Spania, der det er fine forhold for sykling.

Kan følge turen

Under den pågående aksjonen betales det til Barneklinikkfondet på 8601 05 10408, merkes kreftforskning barn, samt sykkeltur Ragnar Aarstein. Kontoen tilhører barneklinikken. Det er lagt opp til to alternative kilometergodgjørelser på fem og ti kroner.

Ønsker du å vite mer om turen eller følge Ragnars reise sørover på sykkel, går det an å følge instagramkonto ragnaraarstein, med daglig informasjon. Bloggen administreres av Ragnars kollega Tina Sandbakk, som er daglig leder i firmaet Rakon.