– Blir ikke med på spleiselag til ultralydmaskin

nyheter

Altaposten kunne før helga fortelle at de to Alta-sykepleierne Elisabeth Suhr Simonsen og Trine Johansen på legevakta har satt i gang kronerulling på fritiden for å kjøpe inn ultralydapparat, et apparat som kan være viktig for å kunne diagnostisere syke og skadde pasienter. Dette for blant annet å se om de bør sendes til UNN eller Hammerfest sykehus.