Ruset under kjøreturer

nyheter

UP stanset først en bilist i Alta som de mente var ruset. Mannen i 20-årene ble tatt med til blodprøve og sak ble opprettet.

Kvinne inn til blodprøve

UP stoppet senere en ny bilist, en kvinne i 50-årene, som de også mistenkte for å være ruset under kjøreturen.

– Hun tas med til legevakta for blodprøvetaking og sak opprettes, meldte politiet tirsdag kveld.

Ransakelse

I Hammerfest ransaket politiet bopelen til en mann i 30-årene. Her ble det gjort funn av en del narkotiske stoffer.

– Sak opprettes for oppbevaring av stoffene, samt bruk, heter det fra operasjonssentralen.

Båt veltet

Politiet i Tana kan også rapportere om en båt som veltet i Masjokelva. Vedkommende i båten har ringt inn til politiet og meldt fra om hendelsen.

– Båten ligger med kjølen opp. Vil bli snudd når båtfører får hjelp til dette, opplyses det.