Måtte ut av flyet på grunn av skade i lasterommet

nyheter

– Vi måtte alle ut av flyet og fikk beskjed om at det var oppdaget et hull i bagasjerommet, sier en passasjer til Altaposten.

Han fikk inntrykk av at skaden var udramatisk, men at det måtte hentes teknikere til Alta. Hullet skal ha vært på innsiden av lasterommet.

Talsperson i Norwegian, Tonje Næss, bekrefter at det blir en forsinkelse.

– Det stemmer at DY323 er forsinket på grunn av en skade i lasterommet. Vi har nå to teknikere på vei og håper å få flyet på vingene så fort som mulig, slik at forsinkelsen blir så liten som mulig for passasjerene våre, opplyser hun til Altaposten.

Flyet er foreløpig forsinket til 13.20.