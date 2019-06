Hevder han fikk penger for seksuell omgang

nyheter

Svein Ludvigsen skal ha betalt en lettere psykisk utviklingshemmet mann for seksuelle handlinger, ifølge forklaringen mannen ga retten onsdag.

Episoden skal ha funnet sted på et hotell i Oslo våren 2014. Den nå 26 år gamle mannen var blakk og hadde bedt Ludvigsen om penger. Den daværende fylkesmannen svarte med å spørre om hva han kunne få i gjenytelse.

Den aktuelle Facebook-meldingen ble dokumentert for retten under aktoratets innledningsforedrag og er et svar på fornærmedes forespørsel om Ludvigsen kunne overføre «noen småkroner» til ham: «Du kan få en matburger når jeg kommer til Oslo i juni. Spørs hva jeg får igjen, forresten».

– Jeg hadde ikke jobb og ikke penger. Jeg var 19-20 år gammel. Man gjør som man gjør, sa mannen i det tilrettelagte politiavhøret som ble spilt av i retten onsdag.

Han fortalte at han var i tolvårsalderen da han først møtte Ludvigsen på et ungdomshjem i Troms. Han beskriver Ludvigsen som en hyggelig kar, en som brydde seg. Den tidligere fylkesmannen hadde seremonielt overlevert statsborgerskap til ham noen år tidligere.

Under avhøret fryktet han for konsekvensene av det han fortalte.

– Jeg er redd for å miste statsborgerskapet, fordi jeg sitter her og forteller historien om ham. Jeg tenker at det kan påvirke min situasjon. Han er ikke fylkesmann i dag, men jeg vet ikke hva han tenker. Det var han som ga meg statsborgerskapet for mange år siden, og jeg lovte ikke å si noe, sa mannen. (©NTB)