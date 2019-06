Vil holde turistene lengre i Alta

nyheter

– Jeg vil jobbe med det styret i Visit Alta setter meg til å gjøre, men slik jeg har skjønt det er noe av ideen at turistene ikke bare skal komme rett ned å se nordlyset for så å dra igjen, men å holde på dem lengre. Og her har Alta enorme muligheter gjennom sine mangfoldige produkter, som omfatter fjord, fjell, skog og vidde. Vi har leverandører i verdensklasse, som er så stolte over å vise frem det de brenner for og jeg gleder meg til å la flere ta del i dette, sier Knut Leo Abrahamsen.