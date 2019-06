Nå blir det lite skyer og nedbør

– Et høytrykk er i ferd med å danne seg over våre nordligste fylker, noe som gir lite nedbør og lite skyer de neste dagene, skriver meteorologene tirsdag.

Allerede har solen rukket å titte frem på formiddagen og gir håp om bedre temperaturer. Mange fikk nok smaken på varmen sist fredag da det var skikkelig shortsvær for første gang denne sommeren.

Det var 10–15 cm snø på flere fjelloverganger i Finnmark på 2. pinsedag, og det vil være vinter flere steder i fylket i noen dager til, meldes det på yr.no. I Alta nærmerer gradestokken seg 14-15 grader i slutten av uken.

Etter en relativt kjølig pinsehelg i #NordNorge, er det nå duket for stigende temperaturer i hele landsdelen! ️ Et høytrykk er i ferd med å danne seg over våre nordligste fylker, noe som gir lite nedbør og lite skyer de neste dagene pic.twitter.com/fiVfwvFMGi