Mistet DAB- og FM-signalet til Radio Alta

nyheter

Grunnet uforutsette forhold har Radio Altas sender på Komsa gått ned, slik at mediehusets radiosending ikke er tilgjengelig på radio som normalt. Dermed må de som ønsker å få med seg dagens radiosending benytte seg av den direktesendte streamen som du også kan se i vinduet over. I tillegg til radiolyden er streamen utstyrt med kamera fra studio.

– På DAB er det for øyeblikket stille, mens vi på FM har en musikkloop som slår inn når sendinga går ned. Vår leverandør Eltele er på saken og tilbakemeldingene vi får er at forventet rettetid vil være i løpet av dagen i dag, sier IT-ansvarlig Even Martinsen ved Altaposten.