Nysgjerrige barn klatrer over gjerdet

nyheter

Det er Alta kommune som minner om at det ikke er lov å bevege seg inn på anleggsområdet til Skogheim boligfelt i Saga, også kalt for Bangjordet. Her er Anlegg Nord i full gang med grunnarbeidet for de første tomtene.

– Entreprenøren oppfordrer alle til å være forsiktige, heter det i anmodningen fra Alta kommune.

Kommunen ber foreldre om må prate med barna sine om dette.

– Vi har hatt nysgjerrige barn som har klatret over byggegjerdet på to meter for se nærmere på maskinene. Her er mange maskiner og stor trafikk, og det kan være farlig å oppholde seg inne på området, advares det.