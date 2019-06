Bil ligger fremdeles i grøfta en uke etter utforkjøring

nyheter

Tirsdag 4. juni meldte politiet om at de hadde mottatt flere meldinger om en bil som hadde kjørt av veien i Rafsbotnlia. På Twitter skrev politiet at de er kjent med saken og at hendelsen skal ha funnet sted lørdag 1. juni. I pinsehelgen lå bilen fremdeles på den samme plassen, mer enn en uke etter selve utforkjøringen.

Over sin pressetelefon sier politiets operasjonssentral til Altaposten, mandag 10. juni, at de foreløpig ikke kjenner årsaken til at bilen fremdeles ikke er blitt fjernet fra stedet.