– Husk dette kortet!

nyheter

Hvert år får tusenvis av norske turister bruk for Europeisk helsetrygdkort når de er på ferie i et EØS-land eller i Sveits.

– Hvis du må oppsøke offentlig lege eller offentlig sykehus når du er på reise i EØS-området eller Sveits, sikrer helsetrygdkortet deg helsehjelpen du trenger for å kunne fortsette ferien. Ved å vise kortet, betaler du egenandel på linje med innbyggerne i det landet du besøker, sier avdelingsdirektør Heidi Kvaal Djupvik ved Helfo servicetjenester.

Du må i utgangspunktet være medlem i folketrygden og være statsborger i et EØS-land for å få kortet.

– Alle i familien må ha hvert sitt helsetrygdkort på reise. Når du bestiller på nett, kan du samtidig bestille til ektefelle og barn, sier Djupvik.

Har du allerede et helsetrygdkort, bør du sjekke at kortet fortsatt er gyldig. Datoen finner du på kortet. Når det nærmer seg utløpsdato, må du selv sørge for å bestille et nytt. Leveringstiden for helsetrygdkort er normalt ti virkedager.

Kortet, som gjelder i alle EØS-land og Sveits, dekker ikke Tyrkia og den tyrkiske delen av Kypros, da disse ikke er EØS-land.

– Vi oppfordrer alle til uansett å ha en privat reiseforsikring når de skal ut og reise, blant annet fordi helsetrygdkortet ikke dekker behandling på privat sykehus eller hos privat lege. Kortet dekker heller ikke hjemtransport, understreker avdelingsdirektøren.

Kortet som kan redde Europa-ferien, skaffes på helsenorge.no. (©NTB)