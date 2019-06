nyheter

Flage fikk en laks på 11 kilo like etter klokken 12 i Sorrisniva. Det var på overtid, under iskalde forhold på 2. pinsedag.

– Akkurat i dag er det jo helt forferdelig kaldt her oppe. Måtte inn og varme meg, men jeg kunne jo ikke bli sittende der uten laks, forteller Knut Flage, som er kjent som en av de virkelig trofaste fiskerne før St. Hans.

– Jeg må innrømme at det drøyde. Det var like før jeg ringte Altaposten og kjøpte annonse med teksten "røykalaks ønskes kjøpt". Det løste seg og jeg temmet den på fem minutter, sier Flage, som forteller at det er ho mor som tar seg av røykingen.

Knut lover å ringe tilbake når 25 kilosen ligger på bredden...