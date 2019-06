– Alle landets flyplasser blir berørt

nyheter

Styret i Avinor skal tirsdag ta stilling til forslag om kostnadskutt på 400 til 600 millioner på alle landets flyplasser. Det foreslås mest kutt på Gardermoen.

Ifølge Helgelands Blad blir alle landets flyplasser berørt, i tillegg til administrasjon, når sparekniven i det statlige selskapet hentes fram.

For Norges største flyplass, Gardermoen, er det foreslått kutt på 250 til 300 millioner kroner. For Flesland, Værnes og Sola er kuttforslaget på 80 til 120 millioner kroner.

For flyplasser i kategori C-E, som i praksis betyr resten av flyplassene i landet, foreslås det kutt på 80 til 120 millioner kroner. I tillegg foreslås det kutt i stab og støttefunksjoner på 180 til 220 millioner kroner, skriver avisen.

I sum vil dette bli 400 til 600 millioner kroner. Avinor har tidligere varslet at kuttene vil føre til nedbemanning.

Avinor-konsernet hadde samlede inntekter i 2018 på 11,7 milliarder kroner. Netto overskudd endte i samme år på 1,16 milliarder kroner, som var mer enn en dobling fra året før.

Riksrevisjonen kom i fjor med en rapport hvor de kritiserte kostnadsutviklingen i selskapet. Blant annet at kostnadsveksten har vært for høy og at halvparten av Avinors større utbyggingsprosjekter er blitt dyrere enn kostnadsrammen. (©NTB)