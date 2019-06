nyheter

Via yr.no advares det om at det kan bli vanskelige kjøreforhold i Nord-Troms og Finnmark:

– Fra mandag morgen er det ventet lokalt vanskelige kjøreforhold på grunn av temperaturer rundt null grader og nedbør som snø over ca. 200-300 meter over havet, heter det i OBS-varselet.

Det er satt faregrad gul på varselet.

Anbefalingen som fremsettes på yr.no er at kjørende bruker riktige dekk og kjører etter forholdene.

Tirsdag morgen er det ventet et væromslag som gjør at faren anses å være over.