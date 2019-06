Fast fisk for Thor

nyheter

Det ble en pinsefangst også for Thor Paulsen, som lørdag rundt klokken 19 fikk en perfekt oppgangslaks på 12 kilo.

Thor Gunvald Paulsen har vært ute en hustrig vårdag før og hadde god kontroll i nedre delen av Raipas-sonen da flua ble for fristende for ruggen.

– Det gikk egentlig forbausende rolig for seg under temminga, som tok en halvtime. Det ble mer liv da laksen kom i håven, ler Thor. Han konstaterer at laksen var full av lus, slik mange av fangstene den første uka her vært.

Klokken 24 i dag er første uka av laksekonkurransen over.