Dette skjedde mens du sov

nyheter

Politifolk fylket over har hatt nok å henge fingrene i, fremgår det av twitteroppdateringene Finnmark politidistrikt har lagt ut i løpet av natta og morgenen.

Rundt halv ett omtalte politiet en melding fra en privat adresse i Lakselv.

– Politiet var på stedet og ga en mann pålegg av å dempe musikken frem til klokka 08.00, skriver politiet.

En kontroll ved et av utestedene på samme sted noe senere på natta viste at alt var i skjønneste orden. Også utestedskontroller fra Havøysund, Vadsø og Mehamn gjennomført i løpet av natta fikk godkjent-stempel fra politiet.

Amper stemning

Kvart på ett skriver politiet at det har vært amper stemning mellom noen personer utenfor en pub i Honningsvåg.

– Situasjonen løste seg og det var rolig da politiet kom.

Fest- og oppussingsstøy

I Hammerfest dro politiet ut på en melding om støy. Men i motsetning til vanlige helgeoppdrag var det denne gang ikke snakk om høy musikk, rop og skrål i forbindelse med festing.

– Melding om oppussing støy som holdt naboer våkne. Politiet til stedet, stille da snekkeren hadde avsluttet, skriver politiet.

Fra Rypefjord kom det senere på natta melding om tradisjonelt feststøy, her var alt rolig da politiet kom til stedet. Ved to andre tilfeller av feststøy fra privatboliger i Hammerfest måtte politiet stenge ned festene.

Det samme var tilfelle i Båtsfjord, her slo politiet på tråden og ga huseier muntlig pålegg om å roe festen.

– Han lovet å etterkomme pålegget, skriver politiet.

Urinerte i gata

I Kirkenes presterte en mann i 20-årene å pådra seg en anmeldelse fra lovens lange arm i løpet av natta:

– Mann i 20 årene er anmeldt for forulempning av politiet og urinering på offentlig sted, skriver politiet i en melding lagt ut klokka to på natta, og legger til at mannen på toppen av dette ble bortvist fra et utested så vel som fra Kirkenes sentrum.

Klokka fire omtaler politiet en ny episode med offentlig urinering, i Hammerfest:

– Mann i 20 årene anmeldt for urinering på offentlig sted.

Utestedsbråk

Både i Kirkenes og i Alta kom det til amper stemning mellom personer på utesteder:

– Mann i 20 årene har vært involvert i noe bråk inne på et utested i Kirkenes. Hadde også vært ufin mot politiet når de tok en sjekk av han og hindret deres arbeide. Tatt hånd om av bekjent og kjørt fra stedet, skriver politiet klokka 02.11.

I Alta ble en noe yngre mann bortvist:

– Mann i slutten av tenårene involvert i noe bråk på et utested. Bortvist fra stedet av politiet, heter det i en melding lagt ut like før klokka tre.

Trafikkfarlig vandring

I en melding lagt ut i fire-tiden natt til søndag omtaler politiet en potensielt trafikkfarlig situasjon i Alta:

– Beruset mann i 30-årene vandret trafikkfarlig til i Buktabakken. Flere varslet politiet om mannens oppførsel. Politiet kom til stedet og ivaretok vedkommende, melder politiet på twitte.