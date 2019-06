Sea King på hasteoppdrag måtte lande på fotballbane

nyheter

Lørdag kveld i 20-tiden landet et Sea King redningshelikopter på kunstgressbanen ved Bossekop skole.

Både ambulanse og brannvesenet var på stedet. Claus Jørstad, som har tatt bildet til saken, sier til Altaposten at han har fått vite at brannvesenet var der for å bistå i forbindelse med helikopterlandingen. Jørstad sier han videre har fått opplyst at det er snakk om et helseoppdrag som hastet.

Altaposten har forsøkt å komme i kontakt med både Hovedredningssentralen og Finnmark politidistrikt for å få klarhet i de faktiske forhold. Like over 20.30 får vi tak i operasjonsleder Jan Arne Pettersen:

– Det er snakk om et helseopdrag som måtte løses på denne måten. En pasient skal lastes inn og blir fraktet til sykehus, sier Pettersen.