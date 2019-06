Vil fjerne områder for reindrift fra vindkraftplan

nyheter

Forbundet mener samiske områder må ut av Nasjonal ramme for vindkraft, som ble lagt fram av NVE i april. Her ble det foreslått hvilke områder som kan brukes til energiproduksjonen.

Norske Samers Riksforbund (NSR) krever i en pressemelding at reindriftsområder tas ut av planen og at det ikke bygges mer vindkraft i samiske områder. De vil ha de foreslåtte områdene i Vest-Finnmark og i de sørsamiske områdene ut av rammen.

– Vi samer har allerede mistet alt for mye land til vindkraftutbygging, sier Nora Marie Bransfjell fra NSR i meldingen. De er fornøyd med at det nå kommer helhetlige planer, men hevder at samiske innsigelser vektes for lett.

NSR-politiker Mathis Nilsen Eira fra Avjovarre henviser til utbyggingspolitikken gjør at reindrifta areal bit for bit. Han mener det er uakseptabelt at beiteland forsvinner til vindkraft.