Havsel tok inn vann, gjorde seg klar for evakuering

nyheter

Selfangstskuta «Havsel» har fått kontroll på situasjonen, etter at båten tok inn vann i morgentimene fredag, skriver Svalbardposten.

– «Polarsyssel» er nesten framme ved båten. På «Havsel» har de fått kontroll på lekkasjen, og man har fått start på hovedmotoren slik at båten går for egen maskin, sier Alf Hågensen ved Hovedredningssentralen for Nord-Norge (HRS) til avisen.

Båten begynte å ta inn vann i maskinrommet, og de 13 om bord gjorde seg klar for å evakuere båten. Det ble sendt ut en lettbåt fra kystvaktskipet KV «Nordkapp» med lenseutstyr. «Polarsyssel» ble omdirigert til området, og begge helikopterne som er stasjonert på Svalbard ble sendt til Billefjorden.

Ifølge HRS skal «Polarsyssel» nå eskortere «Havsel» til Longyearbyen.