Havsel tok inn vann

Det er Svalbardposten som melder om at Bjørne Kvernmo og de 12 andre ombord på Havsel meldte om vann i maskinrommet torsdag. Selfangstskuta, som har base i Korsfjord og Alta, var ved Billefjord på Svalbard da den fikk trøbbel.

Svalbardposten kunne etter hvert melde om at det var kontroll på skuta.

– Polarsyssel er nesten framme ved båten. På Havsel har de fått kontroll på lekkasjen, og man har fått start på hovedmotoren slik at båten går for egen maskin, sa Alf Hågensen ved Hovedredningssentralen for Nord-Norge (HRS).

SDe 13 om bord gjorde seg klar for å evakuere båten torsdag. Det ble sendt ut en lettbåt fra kystvaktskipet KV «Nordkapp» med lenseutstyr. «Polarsyssel» ble omdirigert til området, og begge helikopterne som er stasjonert på Svalbard ble sendt til Billefjorden, skriver avisa.

Ifølge HRS skal «Polarsyssel» nå eskortere «Havsel» til Longyearbyen.