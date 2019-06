Ungdommene tar i et tak for å rydde opp

nyheter

Onsdag var en klasse fra Sandfallet ungdomsskole å plukket søppel mellom Storvika og Kråkneset. Torsdag var det Alta ungdomsskole som tok turen til Kvenvikneset. Begge klassene fikk nok å gjøre og noen fikk ekstra store håndteringer.

Faktisk måtte ungdommene få med seg et enormt dekk, som lå å slengte i fjæra.

Nord Ekspedisjon fikk i fjor 150.000 kroner fra Finnmark friluftsråd til dette ryddeprosjektet. Det fikk de også i år.

– Imponert over dugnadsløftet Fordeler nesten 300.000 kroner til strandrydding i Finnmark.

Det er stor oppmerksomhet rundt forsøpling og kanskje spesielt plast i naturen.

Fredag er det strandryddedag i Alta – Man får en oppvekker når man ser all plasten Veronika og Kristina håper altaværingene vil være med å bidra.

Over 300 elever var i sving i fjor og plukket kilovis med søppel.

Nyvollfjæra

For den som er interessert arrangeres det rydding av Nyvollfjæra førstkommende lørdag. På Facebook skriver arrangøren at de i fjor plukket over 60 sekker med søppel. I år håper de på enda flere hender slik at man rekker over et større område.