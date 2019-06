Kystverket fremmer innsigelse mot planene på Storekorsnes

nyheter

Fiskeriformålet er ikke tilstrekkelig ivaretatt i planbestemmelsene eller planbeskrivelsene, skriver Kystverket i sin uttalelse i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel.

Her foreslås en mindre endring, en justeringen av formål fra kombinert formål til havn. Endringen er Kystverket i utgangspunktet positive til, men de velger likevel å fremme innsigelse.

Bakgrunnen

Kystverket skriver:

– Storekorsnes er en statlig fiskerihavn. Det vil si at staten har investert midler i utbyggingen av havneområdet for å legge forholdene til rette for fiskerinæringen. I Storekorsnes fiskerihavn er det blitt gjort investeringer i overkant av 32 mill.kr (2007-kr)) til dette formålet.

De påpeker også utbedringene av moloen som er i sluttfasen, ifølge planene. Utbedringen er i regi av Kystverket Troms og Finnmark og koster nærmere 15 millioner kroner.

Alta kommune har også fått tilskudd fra Kystverket for å utvikle fiskerihavna, og de har bidratt til etablering av fiskemottak.

– Intensjonen med statens investering er å legge til rette for best mulig utnyttelse av havnearealet til fiskeriformålet. Prioriteringen av fiskeriformålet vil ikke ekskludere annen havnerelatert virksomhet ved ledig kapasitet.

Forslag til løsning

– Kystverket mener at å utelate denne informasjonen fra planbeskrivelsen samt ikke prioritere fiskerinæringen i bestemmelsen for havneområdet kommer i konflikt med statens intensjoner og kan føre til unødig press på fiskerinæringen og arealene, skriver de.

Kystverkets forslag til løsning er en presisering:

– At fiskeriformålet skal prioriteres foran annen virksomhet/næring innenfor formålet. Samtidig, for å gi sammenheng mellom bestemmelsen og planbeskrivelsen, legge til et avsnitt i planbeskrivelsen med informasjon om Storekorsnes fiskerihavn som statlig fiskerihavn.