Aksjonerte for gratis skolemat

nyheter

Det er noen måneder til valget, men Alta AUF er allerede på barrikadene. Denne uka var de på torget i Alta sentrum.

– Vi aksjonerer for gratis skolemat i barneskolene i Alta. Vi i AUF og Arbeiderpartiet går til valg for gratis skolemat, fordi næring og læring hører sammen, sier leder Henrik Kristoffersen, som forteller at de fikk støtte blant mange passerende.

– Vi hadde flere interessante samtaler rundt temaet, forteller Henrik. På bildet ser vi, fra venstre Serine Larsen, Henrik Kristoffersen, Marta Hofsøy, Agnete Brown Lillevik og Daniel Gundersen.