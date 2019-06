Reagerer på at feil ikke følges opp

nyheter

Tre entreprenører ble prekvalifisert for å være med på et storanbud for bygging av ny skole for alle elever i Båtsfjord, inkludert videregående skole, bibliotek og noen andre mindre funksjoner. Totaltprisen for prosjektet skal nå være oppe i rundt 350 millioner kroner, hvorav totalentreprisen som det ble konkurrert om til slutt omfatter rundt 200 millioener kroner estimert totalkostnad. På grunn av kostnadene er prosjektet satt på vent, men Peab/Bjørn Bygg, med avdelingskontor i Alta, er samtidig plukket ut som vinner av anbudet.