– Still inn radioen!

Med assistanse fra Martin Hovden fra Radio Alta, har Heidi Nilima Monsen i den kvenske avisa Ruijan Kaiku finpusset konseptet for historiens første utgave av Ruijan Radio. Torsdag klokken 12 er det ingen vei tilbake – og da blir den en halvtime på direkten på 106,9, enten man foretrekker DAB, FM eller nettradio.

– Et stort savn

– Vi ønsker en avslappet, underholdende og samtidig lærerik radiosending, sier Heidi før det braker løs.

I dag finnes det ingen radiosendinger som er tilpasset kvener og norskfinner.

– Jeg vet at det har vært et stort savn for mange. Kvensk som språk er også i en svært sårbar situasjon, og da er det viktig at man får hørt språket jevnlig, slik at kvensk ikke bare blir noen vage minner fra kjøkkenbordet til bestemor, men at man opplever det som et levende språk -også på radio, sier Heidi, som håper og tror at radiosendinga vil være med på å ufarliggjøre språket og det kvenske.

Utfordrer Hovden

Hovden går ydmykt til jobben som makker til Heidi.

– Jeg kan jo egentlig ikke kvensk. Ikke vet jeg så mye om kvener heller, men jeg regner jo med at jeg lærer litt underveis, medgir Hovden.

Nilima Monsen lover å utfordre Hovden.

– Han skal utfordres til å lære seg enkle ord og fraser på kvensk, som for eksempel tervettulemaa og kiitos. Velkommen og takk. Forhåpentligvis vil våre lyttere også kunne lære seg disse frasene. For hver person som lærer seg noen kvenske ord og uttrykk, jo større rikdom blir det for det kvenske språket og kulturen, sier hun.

Det blir to halvtimes sendinger før sommeren, 6. og 13. juni. Fra høsten av blir det sendinger hver uke.

– Vi skal ha noen faste spalter, som for eksempel «kvensk fra barnemunn» hvor kvenske barn synger, sier noen regler eller enkle fraser. Det blir også konkurranse, vitser på kvensk, reportasjer og aktualitetstoff, sier Monsen. Litt tilpasset musikk håper de også på.

Direktør Tor Sara er stolt og glad for at Mediehuset Altaposten er sentral i arbeidet med å bevare både samisk og norsk språk gjennom sitt eierskap i henholdsvis Avvir og Ruijan Kaiku.

– Når vi nå satser på kvensk radio, handler det om et samfunnsoppdrag vi virkelig brenner for. Det er en tilleggsdimensjon for Altaposten å kunne være med å styrke truede språk, som igjen er premissleverandør for kulturens overlevelse, mener Sara.

Fakta

– Ruijan Kaiku ble startet opp som kvensk avis i 1995.

– Majoritetseier av den kvenske avisa er Mediehuset Altaposten.

– I tillegg til å drive papiravisa Ruijan Kaiku, har de de siste årene satset mer på nyheter og aktualitetstoff for kvener og norskfinner på nett, også video og lyd.

– Oppstart av Ruijan Radio og podcast er en naturlig konsekvens av denne satsingen.