Sexdukke-sak skal behandles i Høyesterett

Nå skal saken behandles i Høyesterett.

Den 45 år gamle finnmarkingen ble i tillegg dømt til å betale en bot på 10.000 kroner, for innførselen av en en meter høy, japansk sexdukke i 2016.

I dommen beskrev Hålogaland lagmannsrett dukken som et «sexleketøy formet som kroppen til et mindreårig barn».

Tiltalte erkjente de faktiske forhold i lagmannsretten, men nektet straffskyld. Mannens forsvarer John Christian Elden anførte at den aktuelle sexdukken ikke omfattes av straffelovens forbud mot seksualiserte framstillinger av barn, og at det heller ikke finnes rettspraksis som gir grunnlag for å konkludere med det.

Nå skal altså saken opp i Høyesterett, og det er første gang domstolen behandler om det er straffbart å importere og eie sexdukker i barnestørrelse.

Psykologspesialist Pål Grøndahl gikk forrige måned ut med en anbefaling om at pedofile kan få sexdukker som etterligner barn, på resept. Grøndahl mener denne løsningen, kombinert med omfattende terapi, kan føre til at pedofile får «luftet» sine lyster, i strid med politiets overbevisning om at løsningen vil aktivere overgrep.