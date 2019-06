Kvitbergetbefaringen ga ingen svar

nyheter

Siden 2010 har politisk styre av vekslende politisk farge forsøkt å få realisert Kvitberget boligfelt. I slutten av 2017 var hovedkloakken til Tverrelvdalen på plass, feltet detaljplanlagt og vedtatt av kommunestyret. Feltet var utbyggingsklart. Trodde politikerne, men en klage førte til stopp. Politikerne tok Fylkesmannens vedtak om ny behandling og oppheve vedtaket til etterretning. Klagen fikk de til å ombestemte seg, og ba om at nytt veialternativ ble utredet. Politikerne klare imidlertid ikke å ta stilling til de tre ulike veialternativene som var utredet av konsulentbedriften Rambøll. Innstilling fra administrasjonen var å gå for samme trasé som i denne første vedtatte planen, men tatt ned i bredde og justert slik at det blir mer skånsomt i forhold til forbruk av landbruksjord.

– Vi utsetter saken og foretar en befaring på bar mark før veitraseen velges var den samstemte beskjeden fra kommunestyret i slutten av februar.

Fikk ikke svar

Befaringen ble foretatt i forkant av planutvalgets møte sist fredag. Tilbakemeldingen til Altaposten var at befaringen var svært nyttig, men at den ikke ga noe klart svar hvilket veialternativ som skulle velges, eller om hele prosjektet må omarbeides og utvides. Rut Olsen (Frp) er en av de som nå ønsker at politikerne er framtidsrettet

– Min drøm er å få boliger i hele lia, nesten fra Saga og opp til Svenbakken. Vi må tenke mange tiår fram i tid og har behov for den boligreserven som vil ligge i dette attraktive området. Det betyr at vi må omdefinere potensielt areal i arealplanen slik at Kvitberget kan gi plass til flere hundre tomter. Forslaget er tidligere lansert av Jan Martin Rishaug (Sp) og jeg synes det har mye for seg. I tillegg vil det ikke være i konflikt med landbruket eller jordvernet, sier Olsen.

Hun understreker at dette er hennes personlige mening, og at det ikke har vært diskutert i noe partiorgan. Høyres Alex Bjørkmann har gått ut med de samme tankene som Olsen om å tenke stort med Kvitberget.

– Min personlige mening er at veien til Kvitberget må gå fra oppkjøringen til hundepensjonatet og ikke det alternativet som administrasjonen har innstilt på, bekrefter Frp-politikeren.

Snur og øker trykket på arelplan-arbeidet Ordføreren ba administrasjonen gi full gass for å få arealplanen ferdig.

Vil ikke utsette

Alta kommune har et ferdig detaljregulert boligfelt, Kvitberget i Tverrelvdalen. I fredagens befaring og planutvalgsmøte ble det heller ingen løsning på veiutfordringen. Det foreligger nå tre ulike alternativ utredet av konsulentbedriften Rambøll. Innstilling fra administrasjonen er å gå for samme trasé som tidligere, men tatt ned i bredde og justert slik at det blir mer skånsomt i forhold til forbruk av landbruksjord. Dyreste trasevalg er på 14 millioner og rimeligste på halvparten. Med kun 11 kommunale og seks private vil det selv med selvkost bli svært dyre tomter når en tar infrastrukturkostnadene med i regnestykket.

Politikerne er enige om å behandle planen for Kvitberget i kommunestyret 18. juni. Blir det vedtatt å gå for en veitrase som ikke er ferdig utredet vil det bety et par års utsettelse. Dersom en skal gå for å utvide området må det inn i arealplanen. Sannsynligvis må det tas ut og behandles særskilt med egen høring. Det vil i så fall være snakk om mange års utsettelse før feltet kan realiseres.

Folkemøte

Etter hvert er tomtekøen i Østre Alta blitt lengre enn et vondt år. Det vises best gjennom søknaden til Bangjordet hvor det er 280 reelle søkere til 40 eneboligtomter. Av isse har 200 høyeste prioritet. Tomteutlysning i Tverrelvdalen har hatt stor søkning, og Kvitberget framstår som svært attraktivt felt med høy interesse på østkanten. I dag, tirsdag, er det folkemøte på skolen i Tverrelvdalen med tomte- og boligkrisen som tema.