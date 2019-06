Kvitberget-befaringen ga ingen svar

nyheter

Siden 2010 har politisk styre av vekslende politisk farge forsøkt å få realisert Kvitberget boligfelt. I slutten av 2017 var hovedkloakken til Tverrelvdalen på plass, feltet detaljplanlagt og vedtatt av kommunestyret. Feltet var utbyggingsklart. Trodde politikerne, men en klage førte til stopp. Politikerne tok Fylkesmannens vedtak om ny behandling og oppheve vedtaket til etterretning. Klagen fikk de til å ombestemte seg, og ba om at nytt veialternativ ble utredet. Politikerne klare imidlertid ikke å ta stilling til de tre ulike veialternativene som var utredet av konsulentbedriften Rambøll. Innstilling fra administrasjonen var å gå for samme trasé som i denne første vedtatte planen, men tatt ned i bredde og justert slik at det blir mer skånsomt i forhold til forbruk av landbruksjord.