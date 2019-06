Får lavere lusekrav på grunn av dødsalgen

nyheter

Oppdrettsanlegg som er direkte eller indirekte rammet av algeoppblomstringen, kan få fritak fra kravene om lavere maksimal lusegrense om våren og sommeren, skriver E24.

På denne årstiden senkes normalt lusegrensen fra maks 0,5 kjønnsmodne laks per fisk til maks 0,2.

Noen oppdrettere kan også få fritak fra kravet om telling av lakselus i en begrenset periode.

Søndag meldte Fiskeridirektoratet at det kan se ut til at algeoppblomstringen er på vei ned. Mandag er det ikke meldt om algerelatert dødelighet i Troms det siste døgnet. I Nordland er det tatt nye prøver i indre del av Ofotfjorden som viser at det er mye alger her. (©NTB)