Åsmund temmet årets første rugg

nyheter

Åsmund Abrahamsen har rigget seg til på fiskeplassen Lamas, like overfor Tøllefs plass og brua i Øvre Alta. I solgløtt og pent vær fikk Abrahamsen ideelle forhold for å lande en velvoksen oppgangslaks på 14,2 kilo. Flua gjorde jobben.

– Jeg fikk først et par støinger som ble satt ut, men så ble det endelig fangst, forteller Abrahamsen, som er på plass med campingvogn og det hele langs bredden av elva. Etter et hustrig helg begynner det å livne til.

– Det ryktes nok allerede at jeg har fått laks, for her er kommet flere til elva, sa Abrahamsen i 21-tida.

Åsmund har fått større laks tidligere og hadde rutinen som skal til, uten assistent.

– Det tok bare en drøy halvtime, så var laksen på land, sier han.

Vannstanden har variert en smule. I går var den rund 380 kubikkmeter i sekundet, opplyser den fornøyde fiskeren.

– Og hva skjer med fangsten?

– Det blir nok røykalaks, avslører han.

Abrahamsen leder nå kampen om den første tusenlappen i årets laksekonkurranse.

Det kan være lurt å lagre nummeret til laksetelefonen, som er 988 99 191. Får du laks mellom fram til 23. juni er det bare å smile, ta bilde og send både bilde, vekt og litt info om temmingen og fiskeplass til laksetelefonen, så blir det registrert hos Altaposten. Det skal utpekes tre ukesvinnere, en totalvinner og en som trekkes ut blant innmeldte fangster.