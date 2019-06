Rykket ut etter melding om brann i bil

nyheter

Alta-politiet, helsevesenet og brannvesenet rykket onsdag kvart på to ut mot Alta sentrum.

– Vi fikk inn melding om en brann i en bil, og har dratt til stedet nå, sier operasjonsleder Bjørn Tormod Syvertsen ved Finnmark politidistrikt til Altaposten.

I en twitteroppdatering fremgår det at det kun var snakk om røykutvikling under kjøring:

– Det var to personer i bilen. De skal ha pustet inn noe røyk og blir sjekket av helse, skriver politiet på twitter.

Eieren av bilen som ønsker å være anonym, sier til Altaposten at det begynte å brenne da bilen skulle parkeres.

- Da jeg skulle parkere begynte det å lukte røyk og da jeg stanset kom det plutselig flammer ut av panseret. Da sprang jeg ut for å finne et brannslokkingsapparat som jeg heldigvis fikk jeg lånt et hos en frisørsalong. Det gjorde sitt til at jeg fikk slokket flammene, sier bileieren.