Livslang kjærlighet

I dag er det lett å være Liverpool-supporter. Vi vant, ja, jeg sier «vi», for vi, supporterne, verden over, har absolutt bidratt til å skape den fantastiske stemningen klubben befinner seg i. Og om vi ikke har bidratt direkte føler vi i hvert fall at engasjementet vi leverer år etter år - alle pengene vi bruker og alle diskusjonene vi taper, at vi er høyst delaktig følelsesmessig når pokalen skal løftes. For det er vår pokal! Det er vår seier!