Folk vil ha sunnere mat på bensinstasjonene

Det er ikke bare baconpølser og boller med sjokolade som gjelder for de som kjøper mat langs veiene. Tre av fem finnmarkinger ønsker nemlig sunnere mat langs veiene, heter det i en pressemelding fra Circle K, basert på en undersøkelse fra YouGov.

Forventer variasjon

– Folk handler mat ute i mye høyere takt enn før, og undersøkelser viser at de forventer et større og mer variert mattilbud.

I dag får vi flere spørsmål om næringsinnholdet i maten enn tekniske spørsmål om bilen de kjører, sier Renate Alphous, stasjonsdriver ved Circle K i Alta.

Kjeden er innstilt på å ta konsekvensen av signalet fra innbyggerne, nemlig grønnere alternativer. Alphous i Alta har jobbet i bransjen i mange år, og forteller om nye tider i bransjen. – Selv om pølsedisken fortsatt har livets rett, er flere er opptatt av hva de spiser, bekrefter hun.

I følge Norske Spisefakta 2018 stopper godt over 800.000 mennesker på en bensinstasjon for å kjøpe mat, og forventningene til menyen er høyere, grønnere og sunnere enn før.

Byttet ut brød

– Vi forblir et viktig stoppested langs norske veier, og alle som besøker oss i Alta skal oppleve at det vi tilbyr i dag er dramatisk annerledes enn for bare noen få år siden. Vi har byttet ut pølsebrødene med brød med mindre saltinnhold og tilbyr flere grove og glutenfrie alternativer av produktene vi selger. Vi smører også baguetter på stasjonen og lar kunden i større grad velge selv, for eksempel lar vi dem salte chipsen selv, sier Alphous i pressemeldingen