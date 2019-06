Dyktige lærlinger klare til kamp

nyheter

Finalistene til NNM for lærlinger i byggfag er klare. Alta er representert med finalister i begge fagene:

– Stian Johansen (19), lærling hos Harald Nilsen AS, er fylkesvinner og finalist i tømrerfaget.

– John Ole Ellila Sara (18), lærling hos JARO, representerer Finnmark som fylkesvinner i betongfaget.

Begge forteller om godt arbeidsmiljø ved sine arbeidsplasser og ser for seg fast jobb i bedriften om noen år.

Årets finale finner sted over to dager under Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse (NNBA) i Tromsø 14.-16. juni. Det er tiende gang det kåres nordnorske mestere blant lærlinger i tømrerfaget og betongfaget.