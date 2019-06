Stoppet under forsøk på innbrudd i scooterbutikk

nyheter

Innbruddsforsøket skjedde tidlig søndag morgen i en av byens scooterbutikker. Eieren kom imidlertid til slik at forsøket ble avbrutt og innbruddstyven fant det lurest å stikke av.

For øvrig har det vært mange episder med feststrøy som politiet har ryddet opp i. Det er meldt fra både fra Aronnes der støyen var så stor når natt var i ferd med å gå over til morgen, at huseier etter kontakt med politiet fant det riktigst å stoppe festen. Også på Aspemyra har det vært festet med generende støy, men her fant ikke politiet å kunne rykke ut på grunn av manglende kapasitet.

Ifølge politiets melding var flere involverte i slagsmål i sentrum. Uklart hendelsesforløp. En person ble innbragt etter politiloven og løslatt etter fire timer. En annen pubgjest tok til seg for mye og ble overstadig beruset. Ute av stand til å ta vare på seg selv fant politiet det tryggest å ta vare på mannen i arresten.

Så har det også vært et trafikkuhell med personskader på den kvinnelige førereren. Bilen kjørte av veien og havnet på taket etter 50 meter. Kvinnen ble overlatt til helsevesenet uten at skadeomfanget er avklart. Ingen mistanke om promillekjøring.