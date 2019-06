Blir 200 boliger i Lille-Komsa

nyheter

Planavdelingens Hallgeir Strifeldt er klar på at når Lille Komsa er ferdig utbygd, vil det gi en ny dimensjon i boligmarkedet i Alta.

– Dette er felt med kun Fefo-grunn. Vi er i god dialog med Fefo for å kunne tilrettelegge for sosial boligbygging. Alta kommune vil i sin boligsosiale handlingsplan komme med et sett av verktøy for å sikre at flere kan komme inn i boligmarkedet, og Lille-Komsa vil bli en start, sier Strifeldt.

Ikke avgjort

Etter det Altaposten forstår har ikke Fefo og kommunen blitt enige om hvordan arealet Fefo eier skal omsettes; om Alta kommune kjøper eller om Fefo skal feste det vekk. Kjøp synes imidlertid uaktuelt.

– Vi har hatt gode samtaler med Fefo, og Fefo er selv i gang med å lage sine egne retningslinjer for å sikre sosial boligbygging, sier Strifeldt.

Han har ikke noe klart svar på hva løsningen blir for å sikre at private utbyggere som får hånd om hele eller deler av området, ikke legger seg på markedspris for å sikre seg best mulig fortjeneste.

– Det er ikke en modell, men ulike modeller som vurderes. Det er for tidlig å si, men politikerne er opptatt av å sikre sosial boligbygging, påpeker Hallgeir Streifeldt.

Mye mennesker

Lille-Komsa boligfelt blir stort. Totalt snakker vi om over 200 boenheter. Planen som skal endelig vedtas av kommunestyret i juni inneholder følgende:

Legge til rette for etablering av boligfelt i Lille-Komsa (blokkhus og rekkehus) med tilhørende teknisk infrastruktur, gang- og sykkelveier, fortau, stier, lysløypa, lekeplasse og grøntområder.

Tilrettelegge området med inntil 52 rekkehus og inntil 160 boenheter i blokkhus.

Sikre framtidig areal for rekreasjon/grøntareal i Lille-Komsa området.

Avklare trafikale løsninger til og fra planområdet for både bil- og kollektivtransport,

samt myke trafikanter.

Ivareta områdets eksisterende friluftskvaliteter.

Boligsosial tenkning

I saksframlegget heter at området dessuten vurderes egnet til å løse noen av kommunens boligsosiale utfordringer, herunder også institusjoner av ulikt slag. Dette forutsettes imidlertid nærmere avklart på reguleringsplannivå.

Videre heter det:

«En viktig planpremiss for regulering av Lille-Komsa er å sikre allmenheten gode og attraktive turstier, lysløpetraseer, utsiktpunkt/turmål med mer I planprosessen har det ikke framkommet behov for å sette av areal til offentlig eller privattjenesteyting, derfor er dette ikke tatt med i planforslaget. Når det gjelder kommunens boligsosiale behov, jobber kommunen for en strategi (Kommunedelplan for boligpolitikk) der dette behovet i større grad skal dekkes gjennom ordinære boligområder. Dette temaet vilderfor bli ivaretatt gjennom påfølgende detaljreguleringsprosesser.»