Nå starter eventyret

– Laksefiske er en fantastisk hobby som engasjerer om lag 80.000 hver sommer, forteller Pål Mugaas, kommunikasjonsansvarlig hos Norske Lakseelver. I dagens avis har vi med en oversikt over de 30 beste elvene i Finnmark, og antall fisk som ble tatt opp fra elven i løpet av fjorårets sesong. Dette er da både avlivet fisk, og fisk som settes tilbake i elven. I tillegg har vi med oversikten over de ti beste elvene her til lands.