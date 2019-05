– Oppstykka modell vil gjøre at vi mister fagfolk

nyheter

Organiseringen av den nye fylkeskommunen i nord debatteres heftig i det politiske miljø, før saken skal behandles i fellesnemnda om 14 dager.

Troms og Finnmark SV er imot å innføre en divisjonsmodell ved sammenslåinga 1. januar 2020.

I et vedtak fra fylkesstyret denne uka, heter det at de ansattes organisasjoner må få anledning til å drøfte saken skikkelig, og ta oss god tid til å finne de beste løsningene. Å tvinge gjennom en storstilt omorganisering på kort tid er ikke beste måten å gå fram på. Troms og Finnmark SV er derfor mot å innføre en divisjonsmodell.

– Ei oppstykka arbeidsdeling vil gjøre at fagfolk forsvinner. Det tar lang tid å bygge opp, men kort tid å bryte ned, sier førstekandidat Kirsti Bergstø.

Hun presiserer at de fortsatt jobber mot sammenslåing.

– Vi fortsetter kampen mot tvangssammenslåing og for et godt samarbeid mellom Troms og Finnmark. Da er det avgjørende å ha en administrativ struktur som gjør det enkelt og mulig. Det mest smidige vil derfor være å ha to administrasjoner som kan fortsette arbeidet når sentraliseringsreformen mister flertall på stortinget, heter det i pressemeldingen.

I divisjonsmodellen skal administrasjonssjefen være i Tromsø, med to assisterende administrasjonssjef i henholdsvis Vadsø og Tromsø. Under administrasjonssjefen skal det etableres et nytt ledernivå, to ulike «divisjoner». En divisjonsdirektør for kompetanse og næring legges til Tromsø, mens divisjonsdirektør for samferdsel og levekår legges til Vadsø.

Alternativet til divisjonsmodellen, er tvillingmodeller der det gjøres lite endringer med to fylkeskommuner og organisasjoner.