Jeg elsker skrekkfilm

nyheter

– Skrekkfilm er min favorittsjanger, ler Emma Madelene Mienna Hætta, som sammen med Marie Elisabeth Krokmo Klingenberg, Malin Krokmo Klingenberg, Armand Buljo og Mathias Vars Hætta, hadde premierevisning på sin fem minutter lange skrekkfilm, på Huset sist søndag.

I passende mørke, med popkornskåler og skumle godterier på bordene koste familie og venner seg med det ferdige produktet. Filmen ble spilt inn i parkeringskjelleren på Amfi og handler om fem ungdommer som egentlig ikke tror på spøkelser, men som må revurdere sin oppfatning etter et besøk i kjelleren en stille kveld.

Kule å henge med

Arbeidet med filmen har pågått i to år, og har kommet i stand i samarbeid med Alta samiske språksenter. Ungdommene er alle samiske og kommer fra ulike steder i Finnmark, men bor i dag i Alta. Ungdommene har fått hjelp til manus av Jens Martin Mienna, regien har Per Josef Idivuoma stått for, mens Ken Are Bongo har hatt ansvar for foto. Christina Hætta fra Alta samiske språksenter har vært prosjektleder.

– Dere har vært så kule å henge med og etter at vi var ferdige hadde vi den artigste filmfesten jeg har vært med på, sa Hætta, som var primus motor under filmvisningen på søndag.

Latterkrampe

Idivuoma er filmskaper fra Sverige og jobber frilans i Kautokeino. Han var svært fornøyd med resultatet og kunne fortelle at noen av scenene hadde det tatt lengre tid å få i boks enn andre.

– Jeg tror vi måtte filme en scene ti ganger, fordi alle fikk latterkrampe. Da hadde vi filmet hele søndagen og var slitne, fortalte Idivuoma.

– Vi valgte en søndag fordi vi trodde det var stengt i parkeringskjelleren, men så viste det seg at det var søndagsåpent i forbindelse med julehandlingen, så da var det åpent. Men det gikk bra, ler han.

– Lages det nok samiske produksjoner?

– Ja, nesten for mye. Det som er bra er at nå er det blitt kvalitet over det som kommer. Før var det liksom nok at det var samisk. Så nå er det kvalitet, og ikke kvantiet som gjelder. Det er positivt, mener filmskaperen.

De fem ungdommene har fått mersmak på å lage film, og kanskje hjelper det på når Christina Hætta forteller at de ville sende kortfilmen ut til aktuelle samiske festivaler.