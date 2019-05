Havforskere beskyldt for å være kjøpt og betalt

nyheter

Etter at forskere konkluderte med at oppdrettsnæringen ikke er årsaken til algeoppblomstringen i nord, har de blitt anklaget for å være oppdrettsvennlige.

– Personlig liker jeg ikke å bli kalt verken lakei eller å bli beskyldt for å være kjøpt og betalt, sier forskningsdirektør Karin Kroon Boxaspen ved Havforskningsinstituttet til NRK.

Hun sier til kanalen at forskere ved instituttet ved en rekke anledninger har opplevd både hets og beskyldninger, særlig i saker som engasjerer som for eksempel fiskeoppdrett og ulv.

Tirsdag konkluderte forskere ved Havforskningsinstituttet at ikke oppdretterne kan klandres for algeoppblomstringen som har tatt livet av flere millioner laks.

Instituttets undersøkelser har tatt utgangspunkt i en risikovurdering de arbeider med, der forskere ser på effekter av næringssalter og organisk materiale ut fra norske oppdrettsanlegg.

Ifølge Fiskeridirektoratet hadde «dødsalgen» Chrysochromulina leadbeateri tirsdag krevd minst 7,7 millioner fiskeliv, noe som har ført til tap på flere hundre millioner kroner for lakseoppdrettere i landets to nest nordligste fylker. (©NTB)