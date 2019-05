nyheter

Natt til torsdag ble en mann i slutten av 20-årene bortvist fra et utested i Alta, skriver politiet på Twitter. Bakgrunnen for bortvisningen var at vedkommende lagde støy på stedet, heter det i meldingen fra politiet.

Tidligere på natta gjennomførte politiet for øvrig en restaurantkontroll ved et av byens utested. Alt var ok, heter det i en twittermelding.