Solgte selskapet for hemmelig sum: – I starten var vi fire, der to fikk lønn

nyheter

Onsdag ble det offentliggjort at Signal bredbånd AS kjøper alle aksjer i Nornett AS. Selskapet var ved siste oppdatering av aksjonærregistret eid av Jon Ivar Helgesens selskap Jojohei AS (49,74 pst) og John Harald Furus Apex Trading AS (39,16 pst) samt Sverre Severinsen (4,73 pst), Mel Holding AS (2,92 pst) og andre mindre aksjonærer (3,45 pst).