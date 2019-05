Mann etterforskes for billettsvindel i Alta

nyheter

Altaposten fikk onsdag et anonymt tips om en mann som har svindlet flere personer som har ønsket å kjøpe billetter til Champions League-finalen som er på lørdag.



Tipser som opplyser at mannen er anmeldt, påstår personen har solgt 30-40 billetter for mellom 8000 og 11.000 kroner til folk fra hele landet, også fra Alta, og at dette er billetter som ikke finnes.



Svindlet flere ganger

Operasjonsleder Svein Erik Jakobsen i Finnmark politidistrikt opplyser til Altaposten at de har en mistenkt i saken.



– Vi har i ei uke jobbet med denne saken som fortsatt er under etterforskning. Han vi etterforsker er kjent for politiet fra tidligere - i lignende svindelsaker, sier Jakobsen.



Altaposten har også forsøkt å få kontakt med mannen, uten å lykkes.