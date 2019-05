Fiberselskapet Signal Bredbånd kjøper Nornett

nyheter

Signal Bredbånd AS kjøper 100 prosent av aksjene i Nornett AS og blir Nord-Norges største fiberselskap. Det er klart etter at det ble signert avtale mellom de to selskapene. Det nye selskapet vil levere bredbåndtjenester til 34 000 kunder i Nordland, Troms og Finnmark, skriver de i en pressemelding.

– Med Nornett sine dyktige ansatte, selskapets solide markedsposisjon og gode kundeportefølje vil vi styrke vår operasjon i Finnmark. Vi gleder oss til å samle krefter for videre vekst i Nord-Norge, sier Ole-Johnny Johansen, administrerende direktør i Signal Bredbånd i pressemeldingen.

Strategisk viktig

Nornett har over 20 års erfaring i bransjen og leverer i dag bredbånd og TV til privat- og bedriftsmarked fra Salten i Sør til Øst-Finnmark i nord. Selskapet blir nå en del av et større eierskap som er strategisk viktig for å utvikle sin ledende posisjon i Finnmark.

– Dette er en spennende løsning for kundene og våre ansatte, og gir oss mulighet til videre vekst. Vi tar med oss vårt brennende engasjement for gode kundeopplevelser og ser fram til å tilby internett, TV- og underholdningsopplevelser fra Altibox. Signals erfaring og kompetanse gir nye muligheter for tjenester vi ikke tilbyr i dag, sier Roger Strømeng, daglig leder i Nornett i samme pressemelding.

Signal Bredbånd er en del av Altibox partnerskapet, som har Norges mest fornøyde bredbånds- og TV kunder. Selskapet har hovedkontor i Bodø og avdelingskontorer i Fauske, Mo i Rana, Mosjøen, Tromsø, Narvik og Brønnøysund. Signal eies av energi- og telekonsernet Lyse AS.

Nornett AS er et av de ledende bredbåndsselskapene i Finnmark. Selskapet har hovedkontor i Alta, egne montører i Kirkenes og et solid nettverk av servicepartnere i regionen for øvrig.