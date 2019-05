– Beklager Venstre, men dere er ikke konstruktiv lagspiller

nyheter

Det er fortsatt isfront mellom Ap og Venstre i Alta. I siste kommunestyremøte tok posisjonens «finansminister» Ole Steinar Østlyngen et sviende oppgjør med Venstre fra talerstolen da kommunens økonomiske situasjon var tema. Ifølge Østlyngen var Venstre mest opptatt av partipolitisk markering og viste til en rekke utgiftsforslag fra partiet. Det fikk Noodt til å ta tenning i en sak i altaposten.no der hun hevdet at angrepet på Venstre fra Ap var at forsøk på å fjerne fokus fra egen politiske fiasko.