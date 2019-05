Vil bevilge 400.000 til samisk barnehage

nyheter

Neste uke behandler Sametingets plenum revidert årsbudsjett for 2019. Arbeiderpartiets sametingsgruppe fremmet budsjettforslag med blant annet en oppstartsbevilgning på 400.000 kroner til en ny kommunal samisk barnehage i Alta, skriver partiet i en pressemelding.

– Det er viktig for oss å vise at vi ønsker en reell satsning på barn og unge, og at tilbudet følger behovet. Alta er midt i det samiske kjerneområdet og har mange samiske​ innbyggere, sier Wilhelmsen i pressemeldingen.

Samarbeid

Sametinget og Alta kommune har nylig inngått en samarbeidsavtale hvor de blant annet har definert samisk språk og barnehager som satsningsområder. Avtalen sier videre at Alta kommune skal etablere en ny kommunal samisk barnehage innen 2020, og at Sametinget tildeler tilskudd til barnehagene i kommunen etter egne kriterier.

Sametingspolitikeren berømmer videre Alta kommune for å ta særlig ansvar også for den oppvoksende delen av den samiske befolkningen.

– Vi har et mål om at samiske språk skal bevares, utvikles og videreføres til kommende generasjoner, da må det legges vekt på gode fellesskapsløsninger innen samisk barnehagetilbud og utdanning, også der det samiske er i mindretall, sier Wilhelmsen i pressemeldingen.