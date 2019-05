Politiet: – Siktede oppholdt seg ikke i Gamvik kommune.

nyheter

Den siktede i drapet på Gisli Thor Thorarinsson ble mandag videre varetektsfengslet til 17. juli. Den siktede samtykket til varetektsfengslingen, skriver Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

– Politiet i Finnmark har gjort et rekke etterforskningsskritt og har blant annet vært på Island og avhørt vitner der. Vi har hatt en bred etterforskning for å ta rede på hendelsesforløpet og hva som skjedde i forkant av hendelsen, sier avsnittsleder for taktisk etterforskning, Torstein Pettersen, i pressemeldingen.

– Uriktige opplysninger kan påvirke vitner

Det har blitt framsatt en del opplysninger i media som politiet ønsker å presisere. Uriktige opplysninger kan påvirke vitner og gjøre etterforskningsarbeidet vanskeligere.

– Blant annet er det påstått at siktede skal ha brutt besøksforbudet ved å oppsøke de han hadde besøksforbud mot, noen dager etter besøksforbudet ble gitt. Den siktede oppholdt seg ikke i Gamvik kommune etter besøksforbudet ble gitt 17/4 og fram til fredag ettermiddag 26/4. Han var da på en institusjon utenfor kommunen. Dette er verifisert informasjon fra institusjonen. Han kan derfor ikke ha oppsøkt dem i Mehamn. Politiet var på dette tidspunktet kjent med hvor han befant seg, sier Pettersen.

– Videre skal han ikke ha brutt besøksforbudet mot Gisli, men ved et tilfelle mens han fortsatt var på institusjonen, var det et ubesvart anrop fra hans mobil til sin ekskone som han også hadde besøksforbud mot. Dette ble tatt opp med siktede som brudd på besøksforbudet. Det er ikke vanlig at politiet går til pågripelse ved et slikt brudd på besøksforbud. I samtale med politiet fredag 26.4 ga siktede uttrykk for at han forsto at han hadde besøksforbud og hadde ingen intensjon om å bryte dette. Han ønsket selv å komme på lensmannskontoret så snart det åpnet mandag 29.4 for å få å gi en forklaring ang forholdene rundt dette og besøksforbudet.

Dødstidspunktet

Av hensyn til de pårørende så ønsker politiet også å presisere det antatte dødstidspunktet. Dette for ikke å legge ytterligere byrde til sorgen. De pårørende er informert om hvordan Gisli Thor Thorarinsson døde og at døden inntraff innen svært kort tid etter å ha blitt skutt i i låret slik at hovedpulsåren ble truffet, står det i pressemeldingen.

– Politiet begynner å få en god oversikt over saken. Vi har fått svar fra en del analyser slik som telefondata, elektroniske spor og andre analyser fra åstedet og av de involverte. Dette er analysesvar som vi ønsker å avhøre siktede om på nytt. Vi kan derfor ikke gå i detalj på hva analysene viser. Etterforskningen forventes å være ferdig i løpet av juli måned.